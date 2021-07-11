Водитель спас 25 детей из загоревшегося автобуса

Перевозивший детей автобус загорелся во вторник в тоннеле на севере Италии, никто из его пассажиров не пострадал, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в провинции Лекко на берегу озера Комо.

Как отмечает газета Corriere della Sera, водитель успел вывести из салона всех 25 детей, после чего транспортное средство оказалось охвачено огнем. Автобус перевозил детей в летний лагерь.

По предварительной информации, возгорание случилось из-за лопнувшей шины. Не считая короткой паники, никто из участников событий не пострадал. Прибывшие на место медики оказали помощь водителям трех автомобилей, ехавших за автобусов. Они получили легкое отравление продуктами горения.

Для тушения пожара в тоннеле были привлечены пять команд пожарных.