В соответствии с поручением главы государства по обеспечению комфорта граждан, качественной и безопасной перевозки пассажиров в этом году в Баку будет поставлено еще 320 автобусов. Это 170 9- и 150 12-метровых автобусов производства турецкой компании BMC Automatic Industry Trading.

На встрече были обсуждены технические параметры автобусов, процесс доставки и другие важные вопросы. Было отмечено, что после пробного осмотра начнется процесс доставки первой части автобусов. Процесс доставки начнется в ближайшие месяцы и будет осуществляться поэтапно.

На встрече было выражено удовлетворение совместным сотрудничеством. Было отмечено, что обновление автобусного парка в Баку постоянно находится в центре внимания государства. За последние 5 лет в соответствии с поручениями главы государства в маршрутной сети было закуплено и введено в эксплуатацию 724 автобуса средней и большой вместимости, из них 415 - производства компании BMC. С приобретением новых автобусов эта цифра увеличится до 735. С учетом вышесказанного состоялся обмен мнениями по возможности в будущем производить запасные части автобусов марки BMC в Азербайджане.

После встречи на производственном объекте был проведен тестовый осмотр новых автобусов. Была предоставлена подробная информация о технических характеристиках автобусов и других параметрах.

Отметим, что доставка 9-метровых автобусов позволит со следующего года предоставлять современные услуги по перевозке пассажиров по большему количеству сел и поселков, повысить доступность общественного транспорта в прилегающих поселках. 9-метровые автобусы Neocity обладают широкими возможностями маневрирования и комфортно передвигаются по относительно узким дорогам. Общая пассажировместимость автобуса составляет 72 человека, он доступен для людей с ограниченными физическими возможностями. Новые автобусы также оснащены экологически чистыми двигателями на сжиженном природном газе (СПГ) в соответствии со стандартом Евро 6. Это, в свою очередь, соответствует проводимой главой государства политике в области охраны окружающей среды.

Отметим также, что благодаря особому вниманию и заботе главы государства в результате обновления автобусного парка в Баку в настоящее время ежедневно перевозится в среднем более 630 тысяч пассажиров. Благодаря инвестициям в пассажирские перевозки и правильному подходу, а также успешному осуществлению транспортных операций на престижных международных мероприятиях, проводимых в Баку в течение последних пяти лет, была полностью обеспечена устойчивость общественного транспорта во время перебоев в подаче электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций, а также продолжающейся пандемии.