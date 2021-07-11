Врач назвала частые осложнения у переболевших коронавирусом

Перенесшие коронавирус пациенты чаще всего сталкиваются с тромбозами, а также с утомляемостью, кашлем и одышкой, об этом РИА Новости сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.

«Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, — это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы», — рассказала Дроздова на форуме «Здоровье нации».

Среди прочих осложнений российский специалист назвала утомляемость, кашель, одышку, которые сохраняются у многих даже после нормализации всех остальных показателей.