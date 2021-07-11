Financial Times: иранские хакеры выдавали себя за британских ученых

Иранские хакеры выдавали себя за ученых британской школы востоковедения и африканистики (SOAS, подразделение Лондонского университета) с целью проведения "шпионской кампании" в онлайн-режиме. С таким утверждением выступило издание Financial Times со ссылкой на компанию Proofpoint, специализирующуюся на кибербезопасности.

По его данным, за "шпионской кампанией", которая началась в январе, якобы стояла группировка Charming Kitten ("Очаровательный котенок"), также известная как Phosphorus и APT35. Утверждается, что, по мнению экспертов, эта группировка занимается разведывательной деятельностью в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана), передает РИА Новости.

По информации британской газеты, хакеры от имени ученого SOAS рассылали экспертам по Ближнему Востоку поддельные электронные письма с приглашением принять участие в конференции или каком-либо другом мероприятии. В дальнейшем получатели этих писем перенаправлялись на подставную веб-страницу, где им предлагалось ввести личные данные, чтобы зарегистрироваться, однако в действительности эти данные попадали в руки хакеров.

По мнению компании Proofpoint, хакеры пытались получить доступ к информации, касающейся внешней политики, в том числе переговоров Тегерана с Вашингтоном по ядерным вопросам.