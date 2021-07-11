Генпрокуратура предупреждает...

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с пожарами на освобожденных территориях.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, на освобожденных территориях наблюдаются пожары: «Одна из причин – несоблюдение правил безопасности лицами, ведущими в настоящее время реконструкционные и восстановительные работы, а также гражданами, посещающими Карабах. Из-за того, что на лесных участках и зерновых полях бросают окурки сигарет или другие легковоспламеняющиеся отходы, на этих территориях происходят пожары, что наносит серьезный ущерб флоре и фауне».

Ведомство предупреждает, что виновных в подобных нарушениях привлекут к ответственности. «Защита природы – долг каждого гражданина», – отмечается в сообщении Генпрокуратуры.