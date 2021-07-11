В Азербайджане, по данным на 13 июля, за сутки выявлено 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 71 пациент клиник выписан после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 337 456 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 330 873 человека благополучно прошли лечение, 4 988 пациентов клиник скончались. Лечение 1 595 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в Азербайджане проведено 3 867 916 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 365 - за минувшие сутки.