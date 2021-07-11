Раиси начал борьбу с коррупцией в Иране

Избранный президент Ирана Ибрагим Раиси, не дожидаясь инаугурации, лично созвал заседание комитета, состоящего из руководителей надзорных и разведывательных органов, для формирования стратегий и мер по борьбе с коррупционными механизмами в правительстве, передает агентство ISNA.

"Раиси до официального начала работы нового правительства лично созвал первое заседание комитета, состоящего из глав надзорных и разведывательных органов страны, для формирования практических стратегий и мер по борьбе с коррумпированными механизмами в правительстве", - цитирует РИА Новости сообщение агентства.

В комитет вошли министр информации (разведки) Махмуд Алави, глава разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Таэб, глава счетной палаты Мехрдад Базарпаш, заместитель главы генеральной инспекционной организации Фарзад Мохлес аль-Аимэ, секретарь координационного штаба по борьбе с экономической коррупцией Казем Пализдар.