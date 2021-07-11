Устроивших массовую драку мигрантов выдворят из России

Более сотни задержанных мигрантов, участвовавших в массовой драке в московском районе Кузьминки, будут депортированы из России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте. Иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных составили административные протоколы за нарушения правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране и мелкое хулиганство. Также будут составлены протоколы за нарушение порядка проведения собраний. Идет доследственная проверка.

На Зеленодольской улице в Кузьминках накануне произошла массовая драка с участием приезжих из стран Средней Азии. Несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько человек госпитализированы.