Ильхам Алиев: Армения намеренно разрушила города и села, культурные и религиозные памятники, чтобы стереть след азербайджанцев в Карабахе

Глава государства в ходе своего выступления затронул актуальные вопросы, волнующие общественность в период пандемии, отметил поддержку странами Движения неприсоединения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, рассказал о поездках зарубежных дипломатов и журналистов на освобожденные территории Азербайджана, упомянул о пяти национальных приоритетах социально-экономического развития на очередное десятилетие.

Говоря о Бандунгских принципах, поощряющие уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран, а также невмешательство во внутренние дела стран и другие принципы, глава государства отметил, что эти принципы «полностью соответствуют приоритетам внешней политики Азербайджана. По этой причине 10 лет назад Азербайджан стал членом семьи Движения неприсоединения. За короткое время наша страна завоевала очень большой авторитет и доверие в Движении».

Запронув тему «вакцинного национализма», глава государства отметил, что развивающиеся страны не могут в полной мере защищать собственное население от коронавирусной инфекции ввиду закупки большей части вакцин от COVID-19 со стороны богатых стран: «На фоне глобального кризиса здравоохранения вызывает обеспокоенность «вакцинный национализм». Азербайджан публично осудил поведение некоторых стран, закупивших вакцины в объеме, в разы превышающем их нужды. До сегодняшнего дня более 82 процентов существующих в мире вакцин приобретены богатыми государствами, при этом объем вакцин, приходящихся на долю стран с малыми доходами, составляет всего 0,9 процента. Такое отношение препятствует защите развивающимися, особенно малоразвитыми странами своего населения».

В связи с этим Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан представил в Совет ООН по правам человека от имени Движения неприсоединения резолюцию об обеспечении равного и всеобщего доступа к вакцинам для всех стран, которая была единогласно принята в марте текущего года.

Президент Азербайджана вновь заявил, что считает нагорно-карабахский конфликт урегулированным: «Мы сами выполнили резолюции Совбеза ООН, восстановили территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом».

«Мы высоко оцениваем регулярную поддержку странами Движения неприсоединения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН. Страны Движения неприсоединения подчеркнули в итоговом документе Бакинского саммита недопустимость насильственного захвата территорий и подтвердили, что ни одно государство не признает законности ситуации, сложившейся в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики... Некоторые члены Совета Безопасности ООН, не учитывая резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, попытались принять предвзятую резолюцию. Однако в ходе обсуждений в Совете Безопасности семь членов Движения неприсоединения, поддержавших позицию Азербайджана, настояли на добавлении в обсуждаемый текст ссылки на вышеотмеченные резолюции Совета Безопасности. Столь решительная позиция стран Движения неприсоединения продемонстрировала их приверженность Бандунгским принципам и ценностям Движения. Мы воспринимаем эту их позицию как жест исторической дружбы в наших двусторонних отношениях", - отметил глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан начал процесс восстановления территорий, освобожденных от армянской оккупации в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года: «Мы начали реконструкцию освобожденных территорий, активно будем использовать «зеленую энергию» на этих территориях».

Президент добавил, что основной проблемой на освобожденных территориях являются мины. «С ноября 2020 года на этих территориях погибли 30 наших граждан, более 100 ранены в результате подрыва на минах. Международное сообщество должно оказывать давление на Армению, чтобы Ереван передал нам карты минных полей всех освобожденных территорий».

«В период оккупации Армения намеренно разрушила города и села, все культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях Азербайджана. Даже кладбища были стерты с лица земли. Цель Армении заключалась в том, чтобы стереть след азербайджанцев, веками живших на этих территориях. Город Агдам разрушен до такой степени, что его называют “Хиросимой Кавказа”. После освобождения от оккупации города Физули наша армия не нашла там ни одного уцелевшего здания, чтобы поднять флаг Азербайджана. Все они были разрушены Арменией. Регулярно организуются поездки зарубежных дипломатов и журналистов на освобожденные территории. Они стали свидетелями зверств, совершенных Арменией. Международные медиа задокументировали и осветили факты целенаправленного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, разрушения городов и сел... Недавно я определил пять национальных приоритетов социально-экономического развития на очередное десятилетие. Наряду с другими вопросами, основным нашим приоритетом является достойное и безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в родные края», - сказал глава государства.