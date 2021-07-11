«Как я провёл воскресенье»: Рассел Кроу отстоял многотысячную очередь ради вакцины
Американский актёр Рассел Кроу рассказал в Twitter, как провёл свой выходной день. Звезда «Гладиатора» отстоял очередь в семь тысяч человек ради прививки от коронавируса.
«Как я провёл воскресенье. Простоял в очереди с 7000 хороших граждан, чтобы получить первый компонент вакцины», — написал он, прикрепив кадр с места событий.
Какой именно вакциной актер привился, неизвестно.
Рассел Кроу получил мировую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Гладиатор», «Секреты Лос-Анджелеса», «Ной», «Славные парни», «Свой человек» и других. За «Гладиатора» он удостоился премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.
How I spent my Sunday. Lining up with 7000 good citizens to get shot 1 of vaccine.— Russell Crowe (@russellcrowe) July 12, 2021
Book yours via NSW health https://t.co/WcppFuTlFO pic.twitter.com/ZyON96npWu