«Как я провёл воскресенье»: Рассел Кроу отстоял многотысячную очередь ради вакцины

Американский актёр Рассел Кроу рассказал в Twitter, как провёл свой выходной день. Звезда «Гладиатора» отстоял очередь в семь тысяч человек ради прививки от коронавируса.

«Как я провёл воскресенье. Простоял в очереди с 7000 хороших граждан, чтобы получить первый компонент вакцины», — написал он, прикрепив кадр с места событий.

Какой именно вакциной актер привился, неизвестно.

Рассел Кроу получил мировую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Гладиатор», «Секреты Лос-Анджелеса», «Ной», «Славные парни», «Свой человек» и других. За «Гладиатора» он удостоился премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.