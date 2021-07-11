Когда выращивать лес будет прибыльнее, чем его вырубка статья концептуальная: перспективы "зелёного" энергоперехода для Азербайджана
Завтра Еврокомиссия должна представить новый пакет законов и поправок в области энергетики и климата, резко меняющих характер регулирования как внутренних евросделок, так и импорта в сфере газа, алюминиевой промышленности, производства строительных материалов, удобрений и химреагентов. Это будет влиять не только на изменение балансов и даже структур евробизнеса, но и на поставщиков данной продукции из стран СНГ.
В частности, наиболее серьезно это затронет Россию и Казахстан. Азербайджанские компании должны мониторить ситуацию в сфере поставок газа. Учитывая не высокие доли присутствия азербайджанского газа на европейском рынке, возможно, что эти поставки не будут облагаться экологическими пошлинами. Кроме того, Азербайджан ведёт диалог с ЕС в рамках зелёной энергетики, поэтому не стоит ждать неожиданностей (совместно с ЕС разрабатывается "Долгосрочная энергетическая стратегия развития Азербайджана до 2050 года", основанная на оценке предложения, спроса и потенциала возобновляемых источников энергии).
Тем не менее, задача энергоперехода одна из наиболее актуальных перспектив для Баку.
Говоря напрямую, глобальный энергопереход даёт шанс Азербайджану не просто подстраиваться под эту повестку, но и начать зарабатывать на площадях своих лесов и пастбищ. Это станет возможным после разработки собственного национального законодательства по торговле квотами на выбросы парниковых газов.
Уже в недалёкой перспективе, результатом этой работы станет ситуация, когда отдельно взятая компания может зарабатывать на выращивании лесов больше, чем на их вырубке для целей агропроизводства, как это было недавно в Лянкоранском районе.
Как оно работает?
Начиная с 2005 года в ЕС действует система торговли квотами, которая сейчас находится на 4 этапе развития (2021-2030). Заранее установленные квоты (размер одной единицы квоты – 1 тонна СО2-эквивплента) распределяются бесплатно или через аукцион, однако их общее количество ежегодного сокращается на 2,2%. Распределение бесплатных квот основано на применении контрольных показателей для каждого конкретного типа продукции. Компании имеют право торговать квотами.
В России в апреле 2021 года был принят закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», подразумевающий обязательную отчётность для предприятий – крупных источников выброса, а также добровольное развитие климатических проектов. Первый подобный эксперимент по торговле квотами стартовал в Сахалинской области, где планируют достигнуть углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.
Леса и пастбища - ресурсы Азербайджана
Потенциальный бизнес по торговле квотами на парниковые газы в Азербайджане может выглядеть по аналогии с российским.
В 2020 году Фонд развития Дальнего Востока разработал систему "Лесвосток.рф", позволяющую с использованием спутниковых снимков и нейронных сетей детально отслеживать все изменения в лесных массивах. В настоящий момент дорабатывается функционал системы, который позволит автоматически оценивать способность каждого квартала леса поглощать выбросы СО2. Предполагается, что инвесторы смогут брать лес в аренду не для вырубки, а для защиты его от пожаров и вредителей и дальнейшей продажи углеродной квоты. В России более 1,1 млрд га леса, из которых около 560 млн га в Дальневосточном федеральном округе. По экспертным оценкам, дальневосточные леса ежегодно поглощают около 180-200 млн т СО2, что сопоставимо с объемом выбросов некоторых стран. В настоящий момент ряд инвесторов уже реализует пилотные проекты, нацеленные на вовлечение в оборот 2 млн га леса.
В Азербайджане, обширные леса и пастбища освобожденных территорий могли бы быть использованы как карбоновые фермы-полигоны. После разработки и принятия Милли Меджлисом соответствующего законодательства, владелец или арендатор участков лесов получает аттестацию и может продавать компенсационные квоты как ценные бумаги с номиналом в тоннах утилизированного СО2, которые, в свою очередь, будут освобождать азербайджанского импортера в ЕС от уплаты углеродного налога. Кроме того, подобными свободными сертификатами, их излишками, можно будет торговать и на международном уровне.
На лесных участках в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах, можно разрабатывать и испытывать собственные национальные технологии контроля за выработкой и поглощением парниковых газов, а также изучать скорость фотосинтеза разных растений. Здесь мы получаем и новую, перспективную с точки зрения бизнеса, задачу для исследований азербайджанскими академическими институтами. Партнёром азербайджанских учёных в академической сфере может стать Центр устойчивого развития МГИМО, флагманская в РФ структура в этой сфере, возглавляемая Русланом Алиевым.
Таким образом, клиентами Азербайджана в покупке квот на выбросы станут крупные международные компании в нефтегазовой отрасли, металлургии, химии, других сферах, где высоки выбросы парниковых газов. И кроме того, отдельные страны, где мало лесов или леса не секвестрируют, или где нет попросту свободной земли.