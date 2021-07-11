В частности, наиболее серьезно это затронет Россию и Казахстан. Азербайджанские компании должны мониторить ситуацию в сфере поставок газа. Учитывая не высокие доли присутствия азербайджанского газа на европейском рынке, возможно, что эти поставки не будут облагаться экологическими пошлинами. Кроме того, Азербайджан ведёт диалог с ЕС в рамках зелёной энергетики, поэтому не стоит ждать неожиданностей (совместно с ЕС разрабатывается "Долгосрочная энергетическая стратегия развития Азербайджана до 2050 года", основанная на оценке предложения, спроса и потенциала возобновляемых источников энергии).

Завтра Еврокомиссия должна представить новый пакет законов и поправок в области энергетики и климата, резко меняющих характер регулирования как внутренних евросделок, так и импорта в сфере газа, алюминиевой промышленности, производства строительных материалов, удобрений и химреагентов. Это будет влиять не только на изменение балансов и даже структур евробизнеса, но и на поставщиков данной продукции из стран СНГ.

Тем не менее, задача энергоперехода одна из наиболее актуальных перспектив для Баку.

Говоря напрямую, глобальный энергопереход даёт шанс Азербайджану не просто подстраиваться под эту повестку, но и начать зарабатывать на площадях своих лесов и пастбищ. Это станет возможным после разработки собственного национального законодательства по торговле квотами на выбросы парниковых газов.

Уже в недалёкой перспективе, результатом этой работы станет ситуация, когда отдельно взятая компания может зарабатывать на выращивании лесов больше, чем на их вырубке для целей агропроизводства, как это было недавно в Лянкоранском районе.

Как оно работает?

Начиная с 2005 года в ЕС действует система торговли квотами, которая сейчас находится на 4 этапе развития (2021-2030). Заранее установленные квоты (размер одной единицы квоты – 1 тонна СО2-эквивплента) распределяются бесплатно или через аукцион, однако их общее количество ежегодного сокращается на 2,2%. Распределение бесплатных квот основано на применении контрольных показателей для каждого конкретного типа продукции. Компании имеют право торговать квотами.

В России в апреле 2021 года был принят закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», подразумевающий обязательную отчётность для предприятий – крупных источников выброса, а также добровольное развитие климатических проектов. Первый подобный эксперимент по торговле квотами стартовал в Сахалинской области, где планируют достигнуть углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.

Леса и пастбища - ресурсы Азербайджана

Потенциальный бизнес по торговле квотами на парниковые газы в Азербайджане может выглядеть по аналогии с российским.

В 2020 году Фонд развития Дальнего Востока разработал систему "Лесвосток.рф", позволяющую с использованием спутниковых снимков и нейронных сетей детально отслеживать все изменения в лесных массивах. В настоящий момент дорабатывается функционал системы, который позволит автоматически оценивать способность каждого квартала леса поглощать выбросы СО2. Предполагается, что инвесторы смогут брать лес в аренду не для вырубки, а для защиты его от пожаров и вредителей и дальнейшей продажи углеродной квоты. В России более 1,1 млрд га леса, из которых около 560 млн га в Дальневосточном федеральном округе. По экспертным оценкам, дальневосточные леса ежегодно поглощают около 180-200 млн т СО2, что сопоставимо с объемом выбросов некоторых стран. В настоящий момент ряд инвесторов уже реализует пилотные проекты, нацеленные на вовлечение в оборот 2 млн га леса.