Самый глубокий в мире бассейн с возможностью погружения до 60 метров открылся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на AFP.

В водоеме Deep Dive ("Глубокое погружение") все предусмотрено для любителей подводного мира. Помимо основной резервуара там еще обустроен искусственный "затопленный город" - специально воссозданные руины некоего древнего поселения.

Объект вмещает более 14 млн литров воды, что сопоставимо с емкостью шести олимпийских бассейнов.

Час посещения новинки может обойтись в эквивалент $135-410. По форме он напоминает раковину в память о промысле ныряльщиков за жемчугом, которым в древности славились эти края.