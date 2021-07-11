Пандемия SARS-CoV-2, которая длится уже более года, является важной проблемой здравоохранения во всем мире, а также создает серьезные трудности в социальном и экономическом плане. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Государственного Агентства по обязательному медицинскому страхованию.

«Наша страна находится на переднем крае в мире с точки зрения мер по борьбе с инфекцией SARS-CoV-2, организации вакцинации и изучения ее эффективности. Новые варианты, появившиеся в последнее время в результате мутаций коронавирусов, вызывают серьезную обеспокоенность во всем мире. В рамках мероприятий по контролю эпидемиологической ситуации в нашей стране в центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии проводятся регулярные анализы на генетические варианты вируса SARS-CoV-2.

В ходе очередного этапа исследований дельта-штамм коронавируса был выявлен у лиц, приехавших из зарубежных стран. В образцах анализов 31 человека был обнаружен вариант B.1.617 (Дельта), а вариант B.1.1.7 (20 Aльфа V1, Британия) - в образцах анализов 9 человек.

Анализ результатов исследований, проведенных в мире и в нашей стране, еще раз показал, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса является вакцинация. Стабильной эпидемиологической ситуации в нашей стране сегодня мы обязаны проведенной вакцинации. Мы еще раз призываем всех наших граждан, не теряя времени, пройти вакцинацию.

Мы не должны забывать, что наряду с вакцинацией такие правила, как соблюдение физической дистанции, использование масок и чистка рук, являются единственным способом защитить себя от болезни, вернуться к нормальной жизни в мире и в нашей стране, независимо от варианта вируса», - говорится в заявлении.