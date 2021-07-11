Кубок мира: Шахрияр Мамедъяров может сыграть с Мехитарияном, а Ниджат Абасов встретится с Саргсяном

В Сочи проходит Кубок мира по шахматам. В открытом турнире (в нем могут принимать участие как мужчины, так и женщины) Азербайджан представляют Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов и Васиф Дурарбейли. В женском соревновании выступают Гюнай Мамедзаде, Тюркян Мамедъярова, Гюльнар Мамедова и Ульвия Фаталиева.

Вчера состоялись первые партии 1/128 финала. Шахрияр, Ниджат и Гюнай эту стадию пропускают и начнут борьбу с 1/64 финала. Васиф в первом раунде играет с представителем Финляндии Дмитрием Скляровым. Первая партия, в которой Дурарбейли играл белыми фигурами, завершилась вничью. В эти минуты соперники проводят второй поединок в классические шахматы (90 минут на 40 ходов и 30 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд с первого хода).

В случае ничьи завтра шахматисты сыграют в тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Если равенство сохранится, будут сыграны две партии с 10-минутным контролем плюс 10 секунд за каждый ход. Если и после этого победитель не будет выявлен, то состоятся две партии по 5 минут с 3-секундным добавлением. Ну а последний способ определить сильнейшего – это «Армагеддон», где у белых будет 5 минут, а у черных - 4. После 60-го хода за каждый ход будет добавляться по 2 секунды. Ничья означает победу черных.

Шахрияр Мамедъяров в 1/64 финала встретится с победителем пары между представителем Бразилии армянского происхождения Крикор Севагом Мехитарияном и мексиканцем Хуан Карлосом Гонсалес Заморой. В первой партии победил Мехитариян.

У Ниджата Абасова уже точно будет армянский соперник. Он сыграет с Шантом Саргсяном, который со счетом 2:0 победил в первом раунде шахматиста из Венесуэлы.

В женском турнире Тюркян Мамедъярова вчера сыграла вничью белыми с кубинкой Лисандра Терезой Ордас Вальдес. Гюльнар Мамедова одолела черными эстонку Мари Нарву, а Ульвия Фаталиева уступила черным цветом Роут Падмини из Индии.

Гюнай Мамедзаде в 1/64 финала сыграет с победителем пары Шрук Вафа (Египет) – Лаура Унук (Словения).