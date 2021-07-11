Аваков подал в отставку Украинские СМИ
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, сообщило издание «Гордон» со ссылкой на информированный источник.
«Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке», - пишет издание.
По информации источников агентства УНН, Верховная Рада может рассмотреть заявление главы МВД 15 июля.
Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.