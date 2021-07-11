Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров 13 июля 2021 года встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в нашей стране Рафалом Поборски. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МЧС.

Тепло поприветствовав гостя, министр Кямаледдин Гейдаров, в первую очередь, дал подробную информацию о деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, рассказал о работе, проделанной в последние годы в стране в области борьбы с чрезвычайными ситуациями. Он отметил важность расширения сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям и ответственными за управление чрезвычайными ситуациями структурами Польши.

Затем министр Гейдаров проинформировал гостя о деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша, сопредседателем которой он является. Говоря о Алятской свободной экономической зоне, фундамент которой был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министр пригласил польских бизнесменов и бизнес-круги инвестировать в нее.

Выразив благодарность за теплую встречу, посол Рафал Поборски рассказал о возможностях сотрудничества соответствующих структур наших стран в области управления чрезвычайными ситуациями. Он также отметил, что будет высоко оценено приглашение польских бизнесменов инвестировать в Алятскую свободную экономическую зону.

Говоря об участии дипломатического корпуса в последнем визите на освобожденные от оккупации территории, посол Рафал Поборски отметил готовность польской стороны к участию в восстановлении этих территорий, возможности торгового и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Польшей в этом направлении.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.