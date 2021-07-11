Зеленский ответил Путину

"Приятно, что человек знает украинский язык", — сказал он во время общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".

При этом Зеленский отметил, что у него не было возможности изучить статью детально, но он успел ознакомиться с некоторыми моментами и хотел бы обсудить их с президентом России лично.

"Я бы предоставил ему много материалов, которыми можно было бы воспользоваться в другой статье, в будущем", — заявил Зеленский.

"Нас забывают, когда мы говорим про победу над фашизмом, Вторую мировую войну, сколько отдано было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, называя братским народом. Мне кажется, это не по-братски, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", — сказал президент Украины.