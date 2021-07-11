Пашинян определился с кандидатурой на пост главы МИД
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян будет назначен министром иностранных дел, пишет во вторник газета «Жоховурд».
Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что власти страны приняли окончательное решение в этом вопросе.
Ранее в прессе муссировалась информация о возможном назначении на пост главы МИД спикера парламента Арарата Мирзояна или вице-премьера Мгера Григоряна. Однако сейчас, если верить публикации, они отказались от этого предложения.
Напомним, предыдущий руководитель внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян ушел в отставку 27 мая. Его примеру последовали заместители – Гагик Галачян, Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян. Отставку последнего не приняли, он сейчас временно замещает Айвазяна.