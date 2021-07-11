Проблема состоит в том, что власти Варшавы настаивают на том, чтобы Марк Бжезинский, сын легендарного политика Збигнева Бжезинского, отказался от... польского гражданства! Об этом стало известно польскому изданию Onet.

Польша, как крупный союзник США в Европе, ведет себя в последний год весьма, мягко скажем, неординарно по отношению к своему заокеанскому партнеру. Демарши происходят на высоком уровне. Как стало известно haqqin.az, польское правительство блокирует приезд в Варшаву нового посла Соединенных Штатов Америки.

Дипломат, которому предстоит приехать в Варшаву, категорически отказывается, утверждая, что не может отказаться от того, чего у него нет.

Надо сказать, что США вот уже полгода, как не имеют своего посла в Польше. В январе этот пост покинула Жоржетт Мосбахер, которая представляла в Варшаве команду Дональда Трампа. С того момента посольством руководит Бикс Эйлаю. Этот чиновник-дипломат работает в статусе charge-d’affairs, то есть рангом ниже, чем посол.

По некоторым утечкам из польского правительства известно, что команда Джо Байдена, которая время от времени назначает новых послов в разные страны, не спешит с отправкой нового главы своего диппредставительства в Польшу.

Кандидатом Белого дома на этот пост уже много недель является Марк Бжезинский, сын Збигнева Бжезинского, бывшего советника президента Джимми Картера, поляка, достигшего самого высокого ранга в истории властных структур США.

В дипломатических кулуарах же открыто говорят, что польское правительство блокирует приезд Бжезинского-младшего.

Согласно двум информированным источникам, польское правительство затягивает с выдачей агремана Марку Бжезинскому. Польское правительство проинформировало американцев, что не может дать согласие на кандидатуру Бжезинского, пока тот не откажется от польского гражданства. По данным Onet, такое условие привело в замешательство как власти США, так и самого Марка Бжезинского.

Польские власти утверждают, что Бжезинский имеет гражданство Польской Республики, поскольку его отец Збигнев Бжезинский накануне Второй мировой войной являлся гражданином Речи Посполитой.

Варшава не приняла объяснений Бжезинского, что он никогда не стремился к польскому гражданству и никогда не чувствовал себя поляком.

Однако польские власти руководствуются законом о польском гражданстве, согласно которому каждая личность, у которой как минимум один из родителей по национальности поляк, является гражданином Польши. А гражданин Польши не может быть послом в Польше. Вот такая казуистика.

Польские власти хотят добиться, чтобы Бжезинский отказался от польского гражданства, подав заявление на имя президента Анджея Дуды. Бжезинский пока что отказывается. Ситуация, по шахматной терминологии, патовая.