Дипломатическая война между США и Польшей наш обзор
Польша, как крупный союзник США в Европе, ведет себя в последний год весьма, мягко скажем, неординарно по отношению к своему заокеанскому партнеру. Демарши происходят на высоком уровне. Как стало известно haqqin.az, польское правительство блокирует приезд в Варшаву нового посла Соединенных Штатов Америки.
Проблема состоит в том, что власти Варшавы настаивают на том, чтобы Марк Бжезинский, сын легендарного политика Збигнева Бжезинского, отказался от... польского гражданства! Об этом стало известно польскому изданию Onet.
Дипломат, которому предстоит приехать в Варшаву, категорически отказывается, утверждая, что не может отказаться от того, чего у него нет.
Надо сказать, что США вот уже полгода, как не имеют своего посла в Польше. В январе этот пост покинула Жоржетт Мосбахер, которая представляла в Варшаве команду Дональда Трампа. С того момента посольством руководит Бикс Эйлаю. Этот чиновник-дипломат работает в статусе charge-d’affairs, то есть рангом ниже, чем посол.
По некоторым утечкам из польского правительства известно, что команда Джо Байдена, которая время от времени назначает новых послов в разные страны, не спешит с отправкой нового главы своего диппредставительства в Польшу.
Кандидатом Белого дома на этот пост уже много недель является Марк Бжезинский, сын Збигнева Бжезинского, бывшего советника президента Джимми Картера, поляка, достигшего самого высокого ранга в истории властных структур США.
В дипломатических кулуарах же открыто говорят, что польское правительство блокирует приезд Бжезинского-младшего.
Согласно двум информированным источникам, польское правительство затягивает с выдачей агремана Марку Бжезинскому. Польское правительство проинформировало американцев, что не может дать согласие на кандидатуру Бжезинского, пока тот не откажется от польского гражданства. По данным Onet, такое условие привело в замешательство как власти США, так и самого Марка Бжезинского.
Польские власти утверждают, что Бжезинский имеет гражданство Польской Республики, поскольку его отец Збигнев Бжезинский накануне Второй мировой войной являлся гражданином Речи Посполитой.
Варшава не приняла объяснений Бжезинского, что он никогда не стремился к польскому гражданству и никогда не чувствовал себя поляком.
Однако польские власти руководствуются законом о польском гражданстве, согласно которому каждая личность, у которой как минимум один из родителей по национальности поляк, является гражданином Польши. А гражданин Польши не может быть послом в Польше. Вот такая казуистика.
Польские власти хотят добиться, чтобы Бжезинский отказался от польского гражданства, подав заявление на имя президента Анджея Дуды. Бжезинский пока что отказывается. Ситуация, по шахматной терминологии, патовая.
Обозреватели напоминают, что после прошлогодних выборов президента США, президент Анджей Дуда очень долго тянул с отправкой поздравительной телеграммы Джо Байдену, а польские политики объясняли это решением Дуды окончить проверки жалобы сторонников Трампа.
Польские власти вступили в конфликт с новой администрацией США и в вопросе политики по отношению к ЛГБТ. Очередной конфликт между Варшавой и Вашингтоном касался изменений в законодательстве Польши, которые осложняют возврат недвижимости наследникам жертв Холокоста.
Новая страница «дипломатической войны» — проект изменений в законе о медиа в Польше, согласно которому польские власти готовятся выдворить американский концерн Discovery с польского рынка.
Но это еще не все. С проблемой получения агремана столкнулись послы Германии и Чехии в Польше, которые месяцами ждали согласия польских властей на их приезд в Варшаву. Обе страны, не желая обострять ситуацию, по-тихому разрешили этот потенциальный скандал…