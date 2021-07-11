Азербайджанских олимпийцев проводили в Токио без их участия

Сегодня во дворе Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта состоялись проводы сборной Азербайджана на Олимпиаду в Токио.

Мероприятие проводилось без участия спортсменов, чтобы не подвергать их риску заразиться коронавирусом перед поездкой в Японию. В отсутствие олимпийцев во встрече участвовали представители федераций.

Вице-президент Национального Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде в ходе своего выступления сообщил, что первые представители Азербайджана, в том числе и глава нашей делегации Фарид Мансуров, уже находятся в Токио. Гусейнзаде назвал символичным то, что триумфальная для нас Отечественная война длилась 44 дня и то, что в Токио Азербайджан представят именно 44 спортсмена.

Также перед присутствующими выступили заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмайлов, посол Японии Дзюнити Вада, ректор Академии Фуад Гаджиев.

Проводы продолжились концертной программой с участием звезд эстрады.