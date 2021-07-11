Россиянин убил возлюбленную после публикации совместного селфи

В Екатеринбурге суд приговорил к семи годам колонии Эдуарда Третьякова, который убил свою возлюбленную после публикации их совместного селфи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

С начала 2019 года пара жила в квартире Третьякова на улице Бисертской в Екатеринбурге. 22 апреля 2020 года молодые люди поссорились, 29-летний подсудимый схватил нож и несколько раз ударил девушку. От полученных ранений 21-летняя россиянка скончалась на месте.

По данным издания, конфликт начался неожиданно — за несколько минут до убийства Третьяков выложил совместное селфи с возлюбленной.

Осознав, что произошло, подсудимый позвонил знакомым и признался в преступлении. Те вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники получили от Третьякова признательные показания.

Уже в ходе следствия молодой человек уверял, что зарезал девушку в состоянии аффекта, однако психолого-психиатрическая экспертиза опровергла его слова.

Отбывать наказание россиянин будет в колонии строго режима.