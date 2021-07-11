Как сообщили haqqin.az жители села, девочка только в этом году окончила 9-й класс. В социальных сетях были распространены фотографии этой свадьбы. Женихом девочки стал мужчина из Баку 1991 года рождения. Полиция в настоящее время проводит расследование произошедшего.

Государственные органы ведут активную борьбу с ранними браками и проводят широкую пропагандистскую кампанию среди сельских жителей, но искоренить пережитки прошлого до сих пор не получается. Как сообщал ранее haqqin.az, очередной вопиющий факт произошел в селе Кичик Дехне Шекинского района, где 15-летний подросток была выдана замуж за 30-летнего мужчину.

В XXI веке в Азербайджане продолжает сохраняться проблема ранних браков. То, что в цивилизованных странах давно квалифицируется как педофилия, в отдаленных селах Азербайджана воспринимается как дань традиции.

«У этой девочки пять братьев, один из которых вместе с семьей проживает в Баку. Родители девочки утверждают, что в настоящее время она находится в Баку в доме брата. Но жители села знают, что она вышла замуж», - сказал один из жителей села Кичик Дехне.

Несмотря на свое уменьшительное название, в селе Кичик Дехне (Малый Дехне) проживают порядка 9 тысяч человек. В представительстве Исполнительной власти заверяют, что это первый случай раннего брака в их селе.

Заведующий информационным отделом Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров заявил haqqin.az, что сразу после появления информации Госкомитетом было начало расследование, которое проводится совместно с правоохранительными органами и местной Исполнительной властью. После завершения расследования будут приняты соответствующие меры.

Эльгюн Сафаров напомнил, что за принуждение детей к браку существует как административная, так и уголовная ответственность. Применяются штрафы до 4 тысяч манатов и лишение свободы сроком до 4 лет.

«Для пресечения ранних браков реализуются долгосрочные программы. Благодаря им количество заключаемых ранних браков удалось сократить в 10 раз. Так, если до 2012 года количество заключаемых ежегодно ранних браков составляло 3500-4000, то в прошлом году зарегистрировано 365 ранних браков», - сказал он.

По словам чиновника, Госкомитет расследует каждый подобный факт и, к примеру, в прошлом месяце удалось пресечь свадьбу несовершеннолетней в южном регионе.

Представитель комитета добавил, что возраст вступления в брак в Азербайджане установлен в 18 лет. Лишь в редких случаях этот возраст может быть снижен на 1 год.

В то же время, главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант Махир Масимов заявил, что в ходе расследования был установлен факт замужества М.Х. 2005 г.р. и М.С. 1991 г.р. Родители подростка были вызваны в отделение полиции. Проводится расследование.

Вызывает удивление тот факт, что представитель Госкомитета спокойно раскрывает цифру ежегодно регистрируемых ранних браков в Азербайджане – 365!!! Получается, мы зря удивляемся, когда 13-16 летние девочки против воли выдаются замуж? Ведь 365 браков в год означает, что такие браки заключаются чуть ли не каждый день…