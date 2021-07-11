Указом Ильхама Алиева: каждому ребенку азербайджанского солдата по 100 манатов
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законе «О статусе военнослужащих», сообщает АПА.
Согласно закону, детям военнослужащих действительной срочной военной службы будет выплачиваться месячное пособие в соответствии с законом «О социальных пособиях».
Раньше детям военнослужащих срочной службы, курсантов военных учебных заведений (из числа военнослужащих срочной службы и гражданской молодежи) выплачивалось денежное пособие в размере, установленном соответствующим органом исполнительной власти.
Отметим, в период пребывания лица на действительной срочной военной службе каждому из его детей будет выплачиваться месячное социальное пособие в размере 100 манатов.