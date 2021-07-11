Самир Абасов перед матчем с «Динамо»: «Вы хотите, чтобы мы с Цхададзе подрались?»

Матч начнется в 21:00. В первой игре в столице Грузии «Нефтчи» победил со счетом 2:1, но игра сложилась для нашей команды очень непросто.

«В первую очередь хочу сказать, что завтра для нас важный и радостный день. Радостный – потому что болельщики, наконец, будут на стадионе. Благодарю всех, кто постарался, чтобы это решение было принято.

Что касается игры, то напряжение ощущается. Видим ажиотаж среди болельщиков, понимаем, какая ответственная игра нас ждет. Мы уже испытали в Грузии, против какой сильной команды будем играть. «Динамо» показало, насколько оно к нам хорошо готово. У них в чемпионате играется 17-й тур. Самая середина сезона. Грузинская команда в полной готовности. Это усложняет и уже усложнило нам жизнь.

Мы вернулись из Тбилиси с хорошим результатом. Но игра не соответствовала результату. Постараемся завтра это исправить. Правило выездного гола уже отменено, так что нужно играть не на счет, а показывать свою игру.

Уход любого игрока основного состава влияет на команду. Заменивший его должен пройти адаптацию.

Что произошло с Нефтчи в Тбилиси? Действительно, что-то произошло. Правый и левый защитники не смогли достаточно помочь команде. Но у нас есть потенциал все исправить. Мы там выиграли, это стимул для нас. Однако игра не порадовала нас, не получили удовольствия. Уверен, что мы должны были сыграть иначе.

Мы нуждаемся в трансферах. Причем нам нужно усилить больше позиций, чем мы ожидали. Не одну-две, а больше. Но тут не все зависит от меня. Есть ли для трансферов деньги? Не я выделяю деньги для команды.

У меня есть некоторые мысли по трансферам. Нужно быть иногда более решительными. Порой нужно покупать игроков у клубов, решать вопросы с клубами.

Может ли попасть сегодняшний «Нефтчи» в групповой турнир еврокубков? Мы пока не в очень хорошем состоянии. Если вы спрашиваете о группе Лиги чемпионов, то это мечта. Скорее всего этого не будет, учитывая то, какие соперники там есть. Что касается группы Лиги Европы или Лиги конференций, то все будет зависеть от наших шагов и трансферов.

Главный тренер «Динамо» Кахабер Цхададзе заявил, что его команде по силам пройти «Нефтчи»? Вы хотите, чтобы мы с ним подрались (улыбается, смех в зале - ред.). Наберитесь терпения. Завтра все увидим.

Все футболисты знают, что определенное количество болельщиков на стадионе будет. Они понимают, что это ответственность. Когда мы говорим о напряжении, это не значит, что у нас мандраж. Просто футболисты осознают, что завтра будут играть перед публикой».