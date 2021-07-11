Высокие цены на нефть помогут спасти природу и станут катастрофой для бедных

Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило возможные последствия повышения цен на нефть. По данным анализа организации, которые приводит The Guardian, дорогое топливо поможет спасти природу от вредных выбросов, но помешает бедным странам восстанавливать экономику после пандемии.

Водители из США уже столкнулись с рекордными ценами на бензин — 12 июля галлон (3,8 литра) стоил 3,14 доллара, в то время как аналитики прогнозируют рост до 5 долларов за галлон. При этом более низкая стоимость эксплуатации электромобиля может побудить многих автомобилистов пересесть на него раньше, чем планировалось.

Однако МЭА считает, что несмотря на пользу высоких цен для электрификации транспортного сектора и достижения климатических целей, они могут серьезно затормозить восстановление экономики в развивающихся странах. Дело в том, что во многих государствах Азии и Африки нет ни финансовых, ни технических возможностей для перехода на возобновляемую энергетику, а рост цен на ископаемое топливо лишит их единственного доступного источника энергии.

Энергетическое агентство использовало ежемесячный отчет о нефтяном рынке, чтобы обратить внимание членов ОПЕК+ на важность наращивания добычи нефти. Если согласие так и не будет достигнуто, «рынок нефти значительно сократится и не сможет удовлетворить восстановившийся после пандемии спрос». По прогнозам МЭА с июля по сентябрь он может вырасти на 3,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим кварталом.