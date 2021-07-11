Житель Шамкира зарезал тещу и ранил жену

Согласно информации, житель села Интизам Гусейнов, 1976 года рождения, в ходе семейного конфликта нанес ножевые ранения своей жене Махизе Гусейновой,1990 года рождения, и теще Садагат Ибадуллаевой, 1963 года рождения.

В Шамкире в селе Шиштепе произошло убийство, сообщает АПА.

В результате теща скончалась по дороге в больницу, а жена была госпитализирована в тяжелом состоянии.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Интизам Гусейнов скрылся с места происшествия после совершения преступления. Он был задержан в ходе совместной операции сотрудников Шамкирского районного отдела полиции и прокуратуры.

По факту проводится расследование.