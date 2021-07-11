МИД: Армения не только протестовать, но и комментировать не смеет поездки в пределах границ Азербайджана

Вручение в МИД Армении ноты протеста дипломатам ряда государств в связи с посещением 9 июля послами этих стран, аккредитованными в Азербайджане, освобожденного города Шуша, еще раз показывает, что эта страна все еще демонстрирует позицию, противоречащую международному праву и исходящую из территориальных претензий. Как передает haqqin.az, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Данный шаг армянского МИД еще раз показывает, что эта страна все еще демонстрирует позицию, противоречащую международному праву и исходящую из территориальных претензий. Еще раз подчеркиваем, что Армения не то, что протестовать, а даже комментировать не может какую-либо поездку, совершаемую на территорию в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана», - подчеркнула глава пресс-службы МИД.

Она напомнила, что поездки на эти территории считались незаконными в период их военной оккупации со стороны Армении.

«Шуша уже освобождена, и, как и другие освобожденные районы, является составной частью Азербайджана. Сюда совершаются и будут совершаться поездки, проводятся восстановительные работы, законные владельцы города вернутся в свои дома, одним словом, в колыбели нашей культуры снова забурлит жизнь», - сказала Лейла Абдуллаева.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «МИД Армении, готовя ноту, как минимум должен задуматься, против чего и на каком основании протестует».

«Видимо, отсутствие руководства в МИД Армении оказывает также влияние на готовящиеся этой структурой документы. Необходимо, чтобы МИД Армении осознал новую ситуацию в регионе. Выступление, исходя из деструктивной политики, противоречащей международному праву, как и прежде, не сулит Армении ничего хорошего», - резюмировала Л.Абдуллаева.