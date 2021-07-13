Путин рассказал, зачем написал статью об Украине
Президент России Владимир Путин рассказал, что думал о написании своей статьи по теме Украины уже несколько месяцев, передает ТАСС.
По его словам, ситуация требовала внимательного анализа отношений с соседями.
По словам главы государства, на Украине началась активная работа по проекту "анти-Россия", Москву это не может не беспокоить.
Президент РФ отметил, что на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией.
Силам на Украине, выступающим за нормализацию отношений с РФ, не дают никаких шансов на легальную политическую работу, заявил Путин.
Проект "анти-Россия" по разделению единого русского народа начался еще в XVII-XVIII веках, но большевики его подхватили, считает президент РФ.