Путин рассказал, зачем написал статью об Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, что думал о написании своей статьи по теме Украины уже несколько месяцев, передает ТАСС.

По его словам, ситуация требовала внимательного анализа отношений с соседями.

По словам главы государства, на Украине началась активная работа по проекту "анти-Россия", Москву это не может не беспокоить.

Президент РФ отметил, что на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией.

Силам на Украине, выступающим за нормализацию отношений с РФ, не дают никаких шансов на легальную политическую работу, заявил Путин.

Проект "анти-Россия" по разделению единого русского народа начался еще в XVII-XVIII веках, но большевики его подхватили, считает президент РФ.