Путин назвал «мины замедленного действия» под СССР

Направляющая роль КПСС и право выхода республик из Союза стали «минами замедленного действия» под СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев», передает ТАСС.

По его словам, это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. «И как только изнутри партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», — отметил Путин.

Глава России добавил, что существовали и другие «мины замедленного действия». О них он предложил поговорить позже.