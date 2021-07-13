Талат Гулиев копал яму во дворе… и нашел золото. Полиция оцепила село

В селе Гаджилар Агджебединского района предположительно обнаружено ранее неизвестное месторождение золота. Как сообщили haqqin.az местные жители, село в настоящее время оцеплено полицией и там проводятся исследовательские работы.

Все началось с того, что в ходе Отечественной войны, армяне неоднократно подвергали обстрелу территорию села Гаджилар и нанесли ущерб домам местных жителей. Не стал исключением и дом, принадлежащий 53-летнему Талату Гулиеву. Мужчина проживал в Баку и только этим летом отправился в родное село, чтобы восстановить поврежденный отцовский дом.

Несколько дней назад во время земляных работ и рытья отхожей ямы, из-под земли начали выходить самородки металла желтого цвета.

По словам жителей села, о находке сразу были проинформированы государственные органы.