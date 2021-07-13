Талат Гулиев копал яму во дворе… и нашел золото. Полиция оцепила село
В селе Гаджилар Агджебединского района предположительно обнаружено ранее неизвестное месторождение золота. Как сообщили haqqin.az местные жители, село в настоящее время оцеплено полицией и там проводятся исследовательские работы.
Все началось с того, что в ходе Отечественной войны, армяне неоднократно подвергали обстрелу территорию села Гаджилар и нанесли ущерб домам местных жителей. Не стал исключением и дом, принадлежащий 53-летнему Талату Гулиеву. Мужчина проживал в Баку и только этим летом отправился в родное село, чтобы восстановить поврежденный отцовский дом.
Несколько дней назад во время земляных работ и рытья отхожей ямы, из-под земли начали выходить самородки металла желтого цвета.
По словам жителей села, о находке сразу были проинформированы государственные органы.
«К нам приходили чиновники. Взяли образцы самородков и увезли для проведения лабораторных исследований. Пока никаких новостей от них нет», - сказали местные жители.
В беседе с корреспондентом haqqin.az Талат Гулиев отметил, что в свое время через их село протекала горная река, которая берет свое начало в горах в Кельбаджаре.
«В детстве мы даже купались в этой реке. Но незадолго до войны в Карабахе эта река высохла. Возможно, потоки воды в течение многих лет принесли к нам во двор эти самородки. Я не могу утверждать, что это золото, официального ответа пока нет», - сказал Талат Гулиев.
На просьбу корреспондента haqqin.az сфотографировать место обнаружения самородков, Талат Гулиев заявил, что «ему запретили это делать представители госорганов».
По его словам, местные чиновники заверили его в том, что в случае, если подтвердится обнаружение золота, то ему будет передано 25% от его стоимости.