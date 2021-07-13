Израильское издание пишет, что Азербайджан прилагает все усилия, чтобы восстановить находящиеся после почти 30-летней оккупации региона в ужасном состоянии дороги. «В конце концов, нас спасли азербайджанские военнослужащие и представители правительства», - сказал Кара.

Как сообщает haqqin.az , из-за разрушенной дороги в Зангилан вдоль границы с Ираном автобус с Кара и другими гостями испортился. В результате им пришлось прождать несколько часов на этих землях, где «отступающими армянами были закопаны тысячи мин».

66-летний Кара - по национальности друз, родился недалеко от Хайфы, майор израильской армии в отставке. Около 20 лет занимался политикой, ныне на пенсии.

«Карабах напоминает мне войну 1982 года в Ливане, в которой я был офицером, сражавшимся с террористами. Террористы разрушили Ливан, а теперь я увидел, как все разрушено в Карабахе. Мне очень грустно. Я увидел столько разрушенных домов. Это очень плохая ситуация», - делится своими впечатлениями израильский политик.

По словам Кара, дороги в Карабахе похожи на дорогу из Израиля в Бейрут. Формально эта дорога недоступна рядовому водителю, но ему ничего не остается, как использовать ее.

«Я чувствую, словно нахожусь в зоне боевых действий, - сказал он. - В Карабахе не осталось ничего целого. Прежде всего, нужно восстановить дороги. Если не отстроить заново дороги, невозможно будет переселить мирных жителей в эти места», - говорит экс-депутат.

По словам Кара, израильские компании должны помочь Азербайджану в разминировании, так как у Израиля большой опыт разминирования Голанских высот. Этот опыт может быть полезен для Азербайджана. «В Израиле есть компании, у которых есть для этого технологии», - сказал Кара.

Бывший политик заявил, что Армения должна предоставить карты заминированных территорий, и что для этого на Армению нужно оказывать давление. «Но мы не можем сидеть и ждать этих карт. Мы должны искать и находить мины вдоль всех дорог и в деревнях и решить эту опасную проблему».