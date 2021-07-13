Путин рассказал о принципах отношений с соседними странами

На следующий день после выхода своего материала об Украине президент РФ дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания.

Россия в отношениях с соседями ищет компромиссные, приемлемые для всех решения, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров. Это сложный процесс согласования, но мы набираемся терпения и ищем эти приемлемые для всех решения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Всегда на международной арене взаимоотношения даже среди близких стран, среди соседей выстраивание определенного образа отношений — это всегда результат компромисса. Никто не может, у нас нет таких целей кого-то принуждать к какому-то образу действий, мы ищем компромиссы", - отметил президент.

По его словам, для РФ важно не то, как соседние государства, в том числе Украина, будут выстраивать свою внешнеполитическую жизнь, а чтобы не было угроз для России.

"Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас. А мы видим, что начинается военное освоение этой территории (Украины), вот что нас беспокоит", - констатировал Путин.

Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" был опубликован в понедельник на сайте Кремля.