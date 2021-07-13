Госдеп пригрозил грузинским чиновникам санкциями

США призывают власти Грузии расследовать случаи применения насилия со стороны противников ЛГБТ в республике и не исключают введения персональных санкций против грузинских чиновников, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы располагаем набором средств для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушению прав человека, насилию в мире. Санкции, конечно, являются одним из таких инструментов. Вы знаете, что мы не анонсируем санкции до их введения, — отметил Прайс. — Но мы отслеживаем ситуацию очень серьезно».

«Что касается всех политических игроков в Грузии, то мы призываем их осудить это насилие. Мы подтверждаем призыв к грузинскому правительству (провести) расследование, чтобы нападавшие предстали перед правосудием», — подчеркнул он.

Представитель Госдепартамента добавил, что безопасность каждого грузинского журналиста и обеспечение демократии требует того, чтобы те, кто нападал на мирных протестующих и представителей СМИ, «быть выявлены, арестованы и понесли наказание по всей строгости закона». «Мы напоминаем лидерам Грузии и правоохранителям об их ответственности по защите граждан, когда они осуществляют свои конституционные права, и журналистов», — заявил Прайс.

Напомним, ранее в Грузии начались массовые протесты из-за гибели избитого противниками ЛГБТ оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкарави. Протестующие окружили парламентский комплекс. В ответ полицейские мобилизовались.

Еще одна манифестация состоялась у штаб-квартиры правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Протестующие попытались пройти в здание, чтобы поговорить с чиновниками, но силовики выставили заслон, начались столкновения. В результате несколько человек пострадали.