В Британии готовы сотрудничать с талибами, если...

Правительство Великобритании будет сотрудничать с представителями движения "Талибан", если они войдут в состав правительства Афганистана. С таким заявлением выступил в интервью газете Daily Telegraph министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

По словам Уоллеса, Великобритания согласится с таким положением дел в Афганистане, если будут соблюдены определенные международные обязательства: "Каким бы ни был состав правительства, при условии, что оно будет придерживаться определенных международных норм, правительство Великобритании будет с ним работать", цитирует министра ТАСС.

По его мнению, талибы не будут совершать ошибок прошлого. Они хотят международного признания, а для этого необходимо быть сторонником мира.