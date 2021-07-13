Китай предложил Таджикистану усилить сотрудничество: «Мы всегда понимали друг друга»

Китай готов укрепить стратегическое сотрудничество с Таджикистаном, содействовать совместному продвижению инициативы «Один пояс – один путь», ускорить подписание планов торгово-экономического сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

«В контексте нормализации контроля и профилактики эпидемий Китай готов укрепить стратегическое сотрудничество с Таджикистаном, содействовать качественному совместному продвижению инициативы «Один пояс – один путь», вопреки тенденциям поддерживать рост двусторонней торговли, ускорить обсуждение и подписание планов среднесрочного и долгосрочного торгово-экономического сотрудничества, содействовать упрощению процедур торговли и инвестиций, укреплять сотрудничество в сфере сельского хозяйства и ликвидации бедности», – цитирует ТАСС высказывание Ван И, которые привела пресс-служба МИД КНР.

Ван И отметил, что Китай и Таджикистан всегда понимали друг друга, доверяли и оказывали взаимную поддержку, защищали общие интересы развивающихся стран. Он также выразил благодарность за то, что Таджикистан всегда поддерживал КНР в вопросах, касающихся ее ключевых интересов.