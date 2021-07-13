Израиль ужесточает ограничения по коронавирусу

Израильская правительственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса решила усилить контроль антикоронавирусных мер, в том числе за соблюдением самоизоляции и ношением масок в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра страны.

«Решено усилить санкции в отношении лиц, нарушающих условия карантина. Решено резко повысить контроль за ношением защитных масок», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лица, которые нарушили самоизоляцию до получения отрицательного теста на коронавирус, будут обязаны заплатить штраф в размере 5 000 шекелей.

В Израиле коронавирусом заразились 847 602 человека, скончались 6 440 пациентов. Страна проводит вакцинацию населения препаратом Pfizer.