Продолжается суд над пытавшими азербайджанцев армянскими боевиками

Сегодня, 14 июля, в Ясамальском районном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые во время первой Карабахской войны пытали азербайджанских пленных и совершили другие тяжкие преступления.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда, на заседании под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева прокурор попросил наказания для обвиняемых.

Напомним, Людвику Мкртчяну и Алеше Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана.