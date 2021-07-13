Вакцинация от коронавируса: Минздрав ответил на беспокоящие граждан вопросы

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) ответили на наиболее часто задаваемые гражданами вопросы, связанные с вакцинацией от коронавируса.

Что такое «Сертификат иммунитета» и кому он выдается?

«Сертификат иммунитета» подтверждает иммунный ответ, возникающий после заражения коронавирусом. Получить «Сертификат иммунитета» могут лица, перенесшие заболевание COVID-19 и сдавшие связанный с ним тест ПЦР, результат которого оказался положительным, и официально зарегистрированные.

Каков срок действия «Сертификата иммунитета»?

Лица, перенесшие болезнь COVID-19 и официально зарегистрированные, могут получить «Сертификат иммунитета». Научные исследования показывают, что титр антител в крови людей, перенесших заболевание, снижается через шесть месяцев. По этой причине срок действия «Сертификата иммунитета» принят на шесть месяцев.

Продлевается ли срок действия «Сертификата иммунитета» лица, заразившегося этой болезнью шесть месяцев назад и получившего одну дозу вакцины до соответствующего решения Научного совета Минздрава от 2 июля 2021 года?

2 июля 2021 года в Азербайджане истек срок действия сертификата иммунитета. Таким образом, этот документ признается бессрочным для граждан, получившим первую дозу любой вакцины от коронавируса, используемой в Азербайджане. Граждане, получившие первую дозу вакцины до второго июля, обязательно должны привиться второй дозой.

Какие вакцины применяются против COVID-19 в Азербайджане?

В Азербайджане применяются вакцины четырёх производителей: SINOVAC (Китай), AstraZeneca/Vaxzevria (Англия), Biontech/Pfizer (Германия/США), Sputnik V (Россия).

Что такое «Сертификат вакцинации» и кому он выдается? Как получить сертификат?

«Сертификат вакцинации» подтверждает иммунный ответ, вызванный вакцинацией против болезни COVID-19. Лицам, которые ввели обе дозы любой из вакцин, применяемых в Азербайджане против COVID-19, выдается «Сертификат вакцинации». Для проведения вакцинации против коронавируса необходимо пройти онлайн-процедуру, посетив сайт https://randevu.its.gov.az, и воспользоваться электронным сервисом «Назначение вакцины COVID-19». Получить сертификат можно введя две дозы любой вакцины.

Каков срок действия «Сертификата вакцинации»?

«Сертификат вакцинации» является бессрочным. В мире продолжаются научные исследования устойчивости и продолжительности иммунного ответа, возникающего после вакцинации против COVID-19. После того как будут обнародованы результаты проведенных исследований, станут известны рекомендации ВОЗ и других международных органов здравоохранения, этот вопрос будет пересмотрен.

Как заменить «Сертификат иммунитета» на «Сертификат вакцинации»?

Принимая две дозы любой вакцины, применяемой в Азербайджане, можно получить «Сертификат вакцинации». Для проведения вакцинации против коронавируса необходимо пройти онлайн-процедуру, посетив сайт https://randevu.its.gov.az, и воспользоваться электронным сервисом «Назначение вакцины COVID-19».

Через какое время привитый человек может ввести вакцину другого производителя?

Через шесть месяцев после второй дозы вакцинированному могут ввести вторую дозу любой вакцины, разрешенной к применению в нашей стране. В «Сертификате вакцинации» будет отражена информация о двух последних принятых дозах.

Вакцину какой компании-производителя следует принимать в качестве бустер-дозы? Должна ли третья доза вакцины быть того же производителя, что и две предыдущие дозы вакцины?

Согласно исследованиям, любой тип вакцины может быть использован в качестве "усиливающей" дозы. Независимо от двух доз может быть использована и другая вакцина в качестве третьей дозы (бустер-доза).

Планируется ли выдача медицинской справки лицам, имеющим противопоказания к вакцинации от коронавируса?

В настоящее время рассматривается вопрос о включении в систему регистрации лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, на основании заключения специальной комиссии и выдачи им документа с QR-кодом. Общественность будет проинформирована об этом в ближайшие дни.

Будут ли признаны в Азербайджане сертификаты о вакцинации и иммунитете зарубежных стран?

Международные структуры здравоохранения работают над механизмом признания сертификатов вакцины и иммунитета COVID-19 между странами.