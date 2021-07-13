«Мы сделали невозможное возможным»: в Израиле открылось посольство Эмиратов

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов открылось в среду в Тель-Авиве, на церемонии присутствовал новый президент Израиля Ицхак Герцог.

"Я так счастлив иметь возможность в начале своего срока на посту президента Израиля принимать участие в этом историческом открытии посольства ОАЭ в Израиле. Мы сделали невозможное возможным", - сказал Герцог в ходе церемонии, его цитирует РИА Ноовсти.

Затем была торжественно разрезана лента, президент Израиля и посол ОАЭ в стране обменялись рукопожатиями.

В конце июня прошла церемония открытия израильского посольства в Абу-Даби, также было открыто генеральное консульство Израиля в Дубае.