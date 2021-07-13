В Губе задержан грабитель

Сотрудники Губинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого в совершении краж, сообщили haqqin.az в губинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержан житель села Гарагуртлу Хачмазского района Намиг Алиев, подозреваемый в совершении краж на территории Губы и соседних районов.

В ходе расследования было установлено, что задержанный обокрал расположенные в ряде поселков и сел дома и вынес из них ювелирные украшения, телефоны, телевизор, водяной насос, электросчетчик и др.

В настоящее время в райотделе полиции продолжается расследование на предмет установления его причастности к другим преступлениям.