ВОЗ: Россия на четвертом месте в мире по числу инфицированных COVID

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, Россия вышла на четвертое место по числу новых случаев заражения коронавирусом. С 5 млн 833 тыс. 175 заболевшими (соответствуют данным российского оперштаба) страна опередила по этому показателю Францию (5 млн 700 тыс. 017), свидетельствует статистика на сайте ВОЗ, на который ссылается «Росбалт».

Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире зафиксировано в США (свыше 33,5 млн случаев), Индии (более 30,9 млн) и Бразилии (свыше 19 млн).

За прошлые сутки в России выявили 24 тыс. 702 новых случая заражения коронавирусом.