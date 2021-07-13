Четыре грузинских телеканала приостановили вещание и требуют отставки премьер-министра

«В отставку Ираклия Гарибашвили, наказать всех насильников» – с таким требованием четыре грузинских телеканала на 24 часа прекратили вещание, сообщает Sputnik Грузия.

На экранах телекомпаний «ТВ Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасия» на черном фоне идет список 53 журналистов и операторов, которые стали жертвами беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Один из них – оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка «ТВ Пирвели» Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО «Стыдно», его лежачего избивали ногами человек 20, оставив лежать в луже крови.

МВД выдвинуло версию передозировки наркотиков после выписки из больницы, оппозиция заявляет, что журналист стал «жертвой системы».