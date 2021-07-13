В Армении сыновья двух губернаторов устроили перестрелку
В отделение полиции армянского города Горис поступило сообщение о госпитализированных с огнестрельными ранениями двух гражданах, пишет сайт криминальной хроники shamshyan.com.
Одним из пострадавших оказался друг сына губернатора Сюника Меликсета Погосяна, другой пострадавший оказался шурином бывшего губернатора области Сурика Хачатряна.
Сообщается, что сын последнего - Тигран Хачатрян стрелял в сына нынешнего губернатора.
На месте происшествия было обнаружено большое количество автоматных гильз и следы крови. По мнению полиции, конфликт произошел на политической почве.
Армянские СМИ напоминают, что это не первый инцидент с участием Тиграна Хачатряна. В 2013 году он был задержан по делу о перестрелке и убийстве около дома отца, но был оправдан, поскольку суд квалифицировал его действия как необходимую оборону.