В Армении мошенники присвоили $8 тысяч «на помощь военным»

Два человека открыли фальшивые профили в Facebook и в течение нескольких месяцев просили различных пользователей финансово помочь армии, сообщает Sputnik Армения.

Сотрудники СНБ Армении задержали мошенников, объявивших фальшивый сбор якобы для «помощи военнослужащим».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что жители Еревана Г. А. и М. Б. с марта по июль 2021 года создали для этих целей и использовали в Facebook фейковые страницы, воспользовавшись фотографиями и личными данными других пользователей.

С этих аккаунтов они отправили около 40 пользователям письма с просьбой перечислить деньги для оказания помощи военным.

Мошенникам удалось собрать порядка 4 миллионов драмов (около 8 тысяч долларов), которые перечислялись через терминалы Tellcell на счета преступников.