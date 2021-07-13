Посольство России ответило на вопрос о Шуше каким-то графиком

Последняя из числа тех стран, которые не приняли приглашение правительства Азербайджана посетить Шушу, – Россия в лице своего посольства ответила на запрос haqqin.az о причинах и мотивах отсутствия посла Михаила Бочарникова во время визита аккредитованного в Баку дипломатического корпуса в культурную столицу Азербайджана.

На наш вопрос: «Почему же гарант исполнения Трехстороннего соглашения – Россия проигнорировала приглашение посетить Шушу?» последовал сухой комментарий пресс-секретаря посольства Алины Золотаревой: «Мы не комментируем график и поездки посла России в Азербайджане».

Напомним, что ранее посольства США и Франции попытались как-то объяснить в своих ответах на запросы нашего издания отсутствие своих послов в Шуше.