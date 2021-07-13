Синоптики предупреждают о сильном ветре в Баку
Завтра, 15 июля, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, утром местами на полуострове прогнозируется кратковременный дождь, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 22-25, днем 29-32, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды на северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов.
Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, ливни, град, порывистый западный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 июля на Апшероне ожидается временами усиление умеренного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
Метеорологи также предупреждают о сильном ветре в Баку. Согласно их сообщению, в Баку и на Апшероне с вечера 14 июля и до полудня 15 июля дня северо-западный ветер усилится до 10-15 м/с, временами - до 18-20 м/с.