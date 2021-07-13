Инара Рафикгызы, судебный корреспондент 14:10

Сегодня, 14 июля, в Ясамальском районном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые во время первой Карабахской войны пытали азербайджанских пленных и совершили другие тяжкие преступления. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда, на заседании под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева начался этап изучения документов.

Государственный обвинитель спросил у потерпевших, как они узнали тех, кто пытал их 30 лет назад, и попросил выразить свое отношение к объективности расследования. Первым дал показания потерпевший Кямиль Бабаев. Он подтверди свои показания, данные на следствии, и заявил, что узнал Мкртчяна и Хосровяна по фото. «Будучи в плену, в ноябре 1994 года в тюрьме я подвергался издевательствам. Я узнал своих мучителей по фото и сразу же заявил, что эти двое – именно те, кто пытал и измывался над нами. На следствии я даже спросил у обвиняемых, помнят ли они, как зверски избили меня во время чистки территории от снега. Обычно они говорили с нами по-азербайджански, но когда пытали - переходили на армянский. Тогда у Мкртчяна еще были волосы, это сейчас он облысел. Но его нос как был кривым, так и остался», - сказал потерпевший. Выступивший затем потерпевший Рауф Гафаров заявил, что тоже сразу узнал обвиняемых. «Я узнал этих палачей Шушинской тюрьмы по их приметам. Они оба зверски пытали меня. 23 августа 1993 года армяне перешли в наступление, погибли многие из моих боевых товарищей. Вы спросите у Мкртчяна, в каком месяце в 1993 году он был в Гадруте», - сказал потерпевший. Обвиняемый Людвик Мкртчян, отвечая на вопрос потерпевшего, не отрицал, что в августе 1993 года он был в Гадруте и на протяжении месяца принимал участие в боях.

В своих показаниях на процессе потерпевший Фамиль Алиев, который попал в плен к армянам в 1992 году, уточнил, как он опознал обвиняемых. «Во время следствия первый вопрос, который мне задали, был о том, знаю ли я Мкртчяна и Хосровяна. Я ответил, что не знаю таких. Ведь нам не сообщались их имена, мы знали их только по прозвищам. А потом мне показали фото, и я сразу же узнал наших мучителей», - сообщил потерпевший. Потерпевший Захид Гасанов рассказал, что в апреле 1994 года Алеша Хосровян доставил его из больницы в Ханкенди в Шушинскую тюрьму. «Я был в плену 71 день. Помню каждый из этих дней. Они издевались над нами, когда везли из больницы в тюрьму. А потом в Шушинской тюрьме, в курилке, Хосровян увидел меня и снова стал издеваться и пытать. Хосровяна я сразу узнал по фото. Мкртчяна я видел, когда в тюрьму приезжали сотрудники армянской разведки и корреспондент программы «Вести». Я узнал его по чертам лица и татуировке на руке», - утверждал потерпевший. «Будучи в плену, вы когда-нибудь говорили им: «Вы оккупировали нашу землю, захватили нас в плен, крушите могилы наших предков нашими же руками. За что все это, что мы вам сделали? Почему вы нас пытаете?», - спросил государственный обвинитель у потерпевшего. Захид Гасанов на этот вопрос заявил, что их пытали из ненависти, только из-за того, что они азербайджанцы и тюрки.

Потерпевший Джавид Гусейн в своих показаниях подчеркнул, что во время опознания обвиняемых на него не оказывалось никакого давления. «Хотя и прошло 28 лет, я не забыл тех пыток и издевательств. Вспоминаю о них каждый день. Первым я опознал Мкртчяна. Узнал его по черному пятну под глазом. После того как вернулись из плена, мы сообщили органам безопасности Азербайджана о тех, кто нас пытал. А когда в комнату ввели Хосровяна, я спросил у него, узнал ли он меня. Он опустил голову и признался, что узнал. А ведь когда-то я говорил им, что придет время - и они ответят перед нами за свои злодеяния», - сказал потерпевший.