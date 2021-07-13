МИД Азербайджана: Армения пытается нарушить хрупкий мир в регионе

Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе. В результате ранения получил азербайджанский военнослужащий. Решительно осуждаем попытки армянской стороны нарушить хрупкий мир в регионе путем регулярных обстрелов азербайджанских позиций.

Как передает haqqin.az, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«В то время как Азербайджан предпринимает шаги для обеспечения мира, сотрудничества и устойчивого развития в регионе, подобный деструктивный подход Армении является неприемлемым.

Вся ответственность за развитие ситуации в регионе в таком направлении ложится на Армению», - говорится в заявлении.