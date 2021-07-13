Тигрица растерзала двух мужчин на глазах у их друга

В районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, тигрица растерзала двух человек на глазах у их друга, который успел забраться на дерево и спастись. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

27-летний Кандаи Пал, 22-летний Сону Пал и 23-летний Викас возвращались в свою деревню на мотоцикле. Они решили ехать через тигриный заповедник, хотя их предупреждали, что в окрестностях разгуливает самка тигра с детенышами.

«Эти трое проигнорировали предупреждение и направились по дороге, которая идет через лес, — утверждает офицер полиции Лаллан Сингх. — На них напала тигрица. Она убила Кандаи и Сону, а Викас сумел забраться на ближайшее дерево».

Мужчина просидел на ветке всю ночь. На следующий день тела погибших обнаружили местные жители, которые шли по дороге. Они сообщили о находке в полицию и помогли Викасу спуститься с дерева. Его доставили в ближайшую больницу в состоянии шока.

Представители лесничества пытаются установить местонахождение напавшего на индийцев хищника. «Несколько дней назад в окрестностях была замечена тигрица. Предположительно, это она напала на людей, — заявил замдиректора заповедника Навин Хандельвал. — Мы пытаемся найти ее и предупредили об опасности жителей близлежащих деревень».