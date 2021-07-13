Каладзе возвращается в Тбилиси

В программу визита мэра Тбилиси в Баку внесены изменения, причина которых не указывается. Как сообщает АПА, мэр Тбилиси, в прошлом футболист Каха Каладзе, не посмотрит на стадионе игру квалификационного раунда Лиги чемпионов «Нефтчи» (Баку) – «Динамо» (Тбилиси).

В посольстве Грузии в Азербайджане подтвердили АПА, что мэра не будет среди болельщиков на стадионе. Как сообщили АПА в пресс-службе мэрии Тбилиси, причиной возвращения К.Каладзе в Грузию стали возникшие неотложные дела в мэрии.